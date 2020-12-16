Российские фигуристы, чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский смогут принять участие в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Об этом сообщает журналист Владислав Жуков в своём телеграм-канале «Лапидарность». Известно, что Бойкова и Козловский пропустили пятый этап кубка России из-за простуды у партнерши, однако сейчас они уже тренируются. Александра Бойкова возобновила активные тренировки с субботы, 12 декабря.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске пройдет с 24 по 27 декабря 2020 года, соревнования будут проходить на арене «Трактор».

Также в парном катании ожидается участие других лучших пар России — Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, которые выиграли оба этапа Кубка России в этом сезоне, а также Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.