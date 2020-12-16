Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поставил своего старшего сына Сергея на коньки.

Видео с милым моментом появилось в «Инстаграме» жены Овечкина Анастасии Шубской.

«Счастливый ребёнок, впервые встал на коньки», — написала супруга хоккеиста. Сейчас Сергею Овечкину чуть более двух лет.

Первенец Александра Овечкина и Анастасии Шубской Сергей родился 8 августа 2018 года, имя он получил в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье Овечкиных родился второй сын, который получил имя Илья.

Александр Овечкин с 2005 года выступает в НХЛ за команду «Вашингтон Кэпиталс», хоккеист является воспитанником московского «Динамо».