Соперник «Краснодара» по плей-офф Лиги Европы вышел в 1/4 финала Кубка Хорватии

Загребское «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка Хорватии благодаря победе над соседями из клуба «Рудеш» со счетом 2:0.

По мячу в составе «Динамо» забили Изет Хайрович и Дино Перич.

Отметим, соперник «Динамо» по четвертьфиналу Кубка Хорватии определится в результате жеребьевки.

Ранее стало известно, что «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра состоится 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответный матч пройдет 25 февраля в Загребе. Напомним, что ЦСКА сыграл с «Динамо» вничью на своем поле, а в гостях проиграл со счетом 1:3. Армейцы заняли последнее, четвертое место в группе.