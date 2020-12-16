Соперник «Краснодара» по плей-офф Лиги Европы вышел в 1/4 финала Кубка Хорватии

Загребское «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка Хорватии благодаря победе над соседями из клуба «Рудеш» со счетом 2:0.
По мячу в составе «Динамо» забили Изет Хайрович и Дино Перич.
Отметим, соперник «Динамо» по четвертьфиналу Кубка Хорватии определится в результате жеребьевки.
Ранее стало известно, что «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра состоится 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответный матч пройдет 25 февраля в Загребе. Напомним, что ЦСКА сыграл с «Динамо» вничью на своем поле, а в гостях проиграл со счетом 1:3. Армейцы заняли последнее, четвертое место в группе.
«Краснодар» занял третье место в группе Лиги чемпионов и пробился в еврокубковую весну. Соперниками «быков» в группе E были «Челси», «Севилья» и «Ренн». «Краснодар» обыграл «Ренн» и сыграл с ним вничью, а также не проиграл «Челси» в гостях, набрау 5 очков.
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