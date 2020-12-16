Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Йоханнес Бё высказался по поводу того, повлияло ли отсутствие Мартена Фуркада на его выступления на старте сезона-2020/21.

Слова Бё цитирует портал «Матч ТВ». «Нелучшее начало сезона из-за отсутствия такого сильного соперника, как Фуркад? Может быть, да: нет кого-то, кто подталкивает тебя вперёд», — отметил Бё, добавив, что во времена пандемии коронавируса он испытывает проблемы с поиском мотивации для выступлений.

«Ведь когда на трибунах тысячи зрителей, то адреналин намного выше. Мне это помогает, и я скучаю по зрителям», — подчеркнул Бё.

Напомним, Йоханнес Бё за три этапа на старте сезона выиграл только одну личную гонку, хоть и возглавляет общий зачет. В Хохфильцене он дважды становился четвертым — в спринте и пасьюте.