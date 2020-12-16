Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал игру с мюнхенской «Баварией» в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена». Прямую трансляцию игры можно найти здесь.

Подопечные Хави Паскуаля уверенно проводят текущий сезон и идут в зоне выхода в плей-офф. В пассиве «Зенита» за 11 туров в сезоне четыре поражения в Евролиге — от «Химок», «Олимпиакоса», «Фенербахче» и мадридского «Реала» (в предыдущем туре чемпионата).

На счету «Баварии» также четыре поражения текущем сезоне: от «Олимпии Милан», «Реала», московского ЦСКА и «Панатинаикоса». В прошлом розыгрыше Евролиги «Зенит» и «Бавария» сыграли два матча, оба выиграла команда из Германии.