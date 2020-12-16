Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов ответил, почему не сможет вернуться в женскую сборную России на должность главного тренера.

Слова Трефилова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Мне сегодня позвонило уже очень много людей с вопросом: «Вы не хотите вернуться?». Да, я-то хочу, ребят, но с моими болячками можно хотеть только сидя на диване», — заключил Трефилов.

По словам экс-тренера, на какой-то промежуток времени он готов оказать помощь молодому тренеру и понатаскивать его, однако этот промежуток будет минимальным.

Напомним, Евгений Трефилов тренировал женскую сборную России по гандболу долгое время: с 2000-го года по 2012-й и с 2013-го года по 2019-й. Под его руководством команда сумела выиграть золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.