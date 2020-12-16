Российский биатлонист, чемпион мира в эстафете Антон Бабиков высказался о разнице в подходе к тренировкам у российской сборной и у норвежских биатлонистов.

В интервью порталу «Матч ТВ» Бабиков решил не говорить о том, в каком состоянии находится после переезда в Хохфильцен, поскольку на соревнованиях ощущения не всегда совпадают с тренировочными.

«Можно долго и позитивно говорить о тренировках, но нужно дождаться, когда это реализуется на главных стартах», — отметил Бабиков.

На вопрос о том, не много ли Бабиков тренируется по сравнению с норвежцами, которые ушли с трассы через 45 минут после начала тренировки, биатлонист ответил: «Они каким-то образом разгоняются без тренировок, мы не умеем так делать. Не знаем, как это».