Киберспортивная организация из Дании объявила об открытии нового состава по CS:GO, который будет играть под тегом Astralis Talent. Клуб также подписал ростер по League of Legends. Данная информация появилась на сайте Astralis.

Представители компании заявили, что новые составы будут выступать уже с начала 2021 года в местных и международных квалификациях. Спортивный директор заявил, что ближайший год клуб не планирует менять игроков из основного состава юниорскими киберспортсменами, а Talent будет развиваться в собственном направлении.

Состав Astralis Talent по CS:GO:

  •   Матиас R0nic Пинхольт (капитан);
  •   Андреас void Дитрихсен;
  •   Расмус zyph0n Нордфосс;
  •   Мадс vester Вестергаард;
  •   Виктор vigg0 Бисгаард;
  •   Миккель MistR Томсен (контракт с лета 2021 года);
  •   Деннис VNG Ванг (тренер).

Стоит заметить, датская организация и в молодёжном проекте подписала больше пяти игроков.