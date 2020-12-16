Киберспортивная организация из Дании объявила об открытии нового состава по CS:GO, который будет играть под тегом Astralis Talent. Клуб также подписал ростер по League of Legends. Данная информация появилась на сайте Astralis.
Представители компании заявили, что новые составы будут выступать уже с начала 2021 года в местных и международных квалификациях. Спортивный директор заявил, что ближайший год клуб не планирует менять игроков из основного состава юниорскими киберспортсменами, а Talent будет развиваться в собственном направлении.
Состав Astralis Talent по CS:GO:
- Матиас R0nic Пинхольт (капитан);
- Андреас void Дитрихсен;
- Расмус zyph0n Нордфосс;
- Мадс vester Вестергаард;
- Виктор vigg0 Бисгаард;
- Миккель MistR Томсен (контракт с лета 2021 года);
- Деннис VNG Ванг (тренер).
Стоит заметить, датская организация и в молодёжном проекте подписала больше пяти игроков.
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