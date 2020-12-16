Киберспортивная организация из Дании объявила об открытии нового состава по CS:GO, который будет играть под тегом Astralis Talent. Клуб также подписал ростер по League of Legends. Данная информация появилась на сайте Astralis.

Представители компании заявили, что новые составы будут выступать уже с начала 2021 года в местных и международных квалификациях. Спортивный директор заявил, что ближайший год клуб не планирует менять игроков из основного состава юниорскими киберспортсменами, а Talent будет развиваться в собственном направлении.

Состав Astralis Talent по CS:GO:

Матиас R0nic Пинхольт (капитан);

Андреас void Дитрихсен;

Расмус zyph0n Нордфосс;

Мадс vester Вестергаард;

Виктор vigg0 Бисгаард;

Миккель MistR Томсен (контракт с лета 2021 года);

Деннис VNG Ванг (тренер).

Стоит заметить, датская организация и в молодёжном проекте подписала больше пяти игроков.