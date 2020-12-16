Норвежский лыжник, олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо высказался о том, что может пропустить чемпионат мира 2021 года по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

В интервью TV2 Клэбо отметил, что главная его задача — это сохранять свое здоровье, а все остальное уже потом. «Если бы я составил рейтинг приоритетов, на первом месте было бы мое здоровье, а чемпионат мира – только на втором», — сказал норвежец, подчеркнув, что если риск заболеть коронавирусом будет слишком велик, то ему придется тщательно все обдумать.

» Все же я надеюсь и верю, что мы найдем решение, которое позволит мне стартовать на чемпионате мира», – сказал Клэбо.

Напомним, ранее сборная Норвегии отказалась от участия в Тур де Ски, а также от выступлений на этапе Кубка мира в Давосе.