Тренер команды FunPlus Phoenix по Valorant Иван Johnta Шевцов поделился своим мнением об игре в каждом из регионов мира и отдельно затронул вопрос о развитии в СНГ. Он заявил, что за дисциплиной следит большое количество людей в азиатском и американском регионе.

Я думаю, что Valorant может быть достаточно большим. В Европе и СНГ, наверное, в меньшей степени. В нашем регионе люди все же более консервативны. Хотя на самом деле сцена игроков и команд в СНГ не маленькая уже, но смотрят немного. В Европе хорошие цифры по просмотрам, а в Азии и Америке вообще огромные.

Valorant очень молодая, по сравнению с Counter—Strike дисциплина, однако за ней уже следят сотни тысяч игроков и появляются серьёзные киберспортивные команды и организации. Несмотря на молодой возраст игры, инфраструктура внутри дисциплины уже достигла высокого уровня и некоторые тренеры из CS:GO переходят в Valorant. В статье на nevasport был разобран вопрос ухода тренеров из CS:GO в Valorant.