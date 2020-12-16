Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на встречу с московским «Спартаком» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Информация о стартовом составе команды появилась в официальном «Твиттере» клуба.

Голкипером «сине-бело-голубых» в этом матче будет Андрей Лунев, поскольку травму получил Михаил Кержаков, линию защиты составят Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен и Алексей Сутормин.

В полузащите сыграют Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Вендел, в нападении Семак выставил Сердара Азмуна, Артема Дзюбу и Малкома.

Напомним, игра «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало игры назначено на 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно найти здесь.