Стал известен старт-лист на мужскую спринтерскую гонку на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Гонка состоится завтра, 17 декабря, начало назначено на 16:15 по московскому времени.

Первым из россиян в гонку убежит Матвей Елисеев, он получил 13-й стартовый номер. Под 18-м номером в первой группе участников старт возьмет Александр Логинов.

Антон Бабиков получил 32-й стартовый номер, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев получили номера в седьмом десятке — они стартуют под 63-м и 65-м номерами. Карим Халили получил заключительный. 108-й стартовый номер.

Напомним, на прошлой неделе биатлонисты также соревновались в Хохфильцене: этапы было решено сдвоить, чтобы сократить количество перемещений между странами.