Киберспортсмен в Dota 2 Халед sQreen Эль-Хаббаш поделился своими мыслями относительно распада состава Алексея Solo Березина Just Error. Геймер заявил, что даже среди лучших игроков региона сложно собрать хороший стак в данный момент.

Дизбанд Just Error — показатель того, как сложно собирать стаки из игроков, даже высокого уровня. Они могли и дальше играть и подбирать +1, но не факт, что нашли бы подходящего, потом продолжали бы и дальше менять игроков — они это понимали и просто не стали этим заниматься, потому что учитывая текущие реалии в снг — это реально болото.

SQreen также заявил, что многие игроки находятся в контрактных обязательствах в командах, где киберспортсмены не хотят играть друг с другом.

Ранее аналитик по Dota 2 Кайл Kyle Фридман поделился своими мыслями о роспуске состава Just Error. Он заявил, что коллектив мог был подписан крупной организацией с общей зарплатой 1,4 млн долларов на год. Кто именно мог быть этой организацией неизвестно.