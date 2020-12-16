Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко поделился своими мыслями относительно упрощения геймплея в центральной части со стороны разработчиков Valve. Киберспортсмену не нравится тенденция, так как игра становится всё более и более казуальной.

Сделали такой мид легкий — для всех бездарных. Чел, который в лоу-приорити стоять не может мид, зато тавер даст армор тебе, реген хп. Давайте еще сделаем так, чтобы герою +20 демеджа давало под тавером. Гении разработчики, гении. Делать упор на скилл? Сделаем упор на лайтовость: нубы тоже люди.

Ранее Iceberg поделился своими мыслями о грядущем онлайн-турнире OGA Dota PIT Season 4. Киберспортсмен признался, что его коллектив не тренировался перед ним, так как ожидал выхода нового обновления клиента игры с ребалансировкой персонажей и экономики игры.