Бывший игрок команды Ninjas in Pyjamas Михаил Misha Агатов принял решение уйти из коллектива, когда организация временно закрыла состав по Dota 2. В данный момент состав называется Chicken Fighters и киберспортмены никак не связаны контрактными обязательствами. Данную информацию опубликовал у себя в твиттере один из игроков ростера.

Состав Chicken Fighters выглядит следующим образом:

Чарли Charlie Арат

Ондрей Supream^ Старха

Йонас SabeRLighT- Волек

Адриан Era Крезиу

За Ninjas in Pyjamas российский игрок провёл в общей сложности 45 встреч, из которых в 19 он и его коллектив одерживал победу и 23 раза проигрывал. За это время европейский состав выступил на OMEGA League Dota 2 для европейского дивизиона на котором занял четвёртое место, принял участие на DOTA Summit 13 и вошёл в тройку лучших на OGA Dota PIT Season 4.