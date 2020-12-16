Петербургский «Зенит» начал матч с московским «Спартаком» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра проходит в Петербурге на «Газпром-Арене», зрителей на матч не пустили за исключением посетителей лож и обладателей абонементов в бизнес-клуб.

Прямую трансляцию встречи можно найти здесь. Стартовый состав «Зенита» доступен по ссылке.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, несмотря на то, что он москвич. Для него сделали исключение, так как он является арбитром ФИФА. Его помощниками на линиях будут Роман Усачев и Алексей Лунев. Резервным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк.

В составе «Спартака» не сыграет бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин: он остался в Москве из-за мышечных болей.