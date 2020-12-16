На матче «Зенит» — «Спартак» в 19-м туре Российской Премьер-лиги болельщики фанатского «Виража» подготовили огромный баннер с изображением льва и гладиатора.

Болельщиков на игре нет в связи с решением местных властей из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в регионе. На стадионе присутствуют только обладатели абонементов в бизнес-клуб, а также посетители вип-лож.

На трибуне D подвешен баннер, на котором изображен лев, символизирующий «Зенит», который топчет гладиатора — символа «Спартака».

Подобным образом болельщики поступили и в матче «Зенит» — «Динамо»: на игру фанатов не пустили, но баннер на трибунах висел.

Отметим, на данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Зенита»: на 8-й минуте встречи отличился Сердар Азмун.