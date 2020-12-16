Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче с московским «Спартаком» уже на 8-й минуте встречи.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», на данный момент счет в матче 1:0.

Эпизод произошел в следующей атаке после того, как Александр Ерохин отправил мяч в крестовину. Первый гол в этой встрече Азмун забил ударом с линии штрафной площадки. Голевую передачу в эпизоде с голом Азмуна отдал бразилец Вендел.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, несмотря на то, что он москвич. Для него сделали исключение, так как он является арбитром ФИФА. Его помощниками на линиях будут Роман Усачев и Алексей Лунев. Резервным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк.