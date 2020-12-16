Сербский защитник петербургского «Зенита», капитан команды Деян Ловрен забил автогол в матче со «Спартаком» в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», на данный момент счет в матче 1:1.

Эпизод в штрафной «Зенита» произошел на 22-й минуте встречи. Деян Ловрен пытался вынести мяч грудью, но не рассчитал силу и отправил его прямо в ворота Андрея Лунева. Вратарь не успел среагировать на мяч, поскольку находился слишком близко к нему.

Счет в игре был открыт на 8-й минуте: Сердар Азмун отличился ударом с линии штрафной, голевую передачу на него отдал Вендел. Это уже 11-й мяч Азмуна в сезоне.

Встречу судит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым: ему разрешили судить матч несмотря на то, что он москвич.