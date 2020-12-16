Стало известно, с каким показательным номером олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в финальном эпизоде шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее появлялась информация о том, что постановщиком номера станет главный продюсер и хореограф шоу Илья Авербух.

В официальном инстаграме команды Этери Тутберидзе появилось видео с репетиции номера Загитовой. Фигуристка выполняла дорожку шагов под песню Tommee Profitt feat. Jessie Early «Will I make it out alive».

Напомним, на протяжении всего сезона-2020 Алина Загитова была ведущей проекта «Ледниковый период». Фигуристка вела программу в паре с другим олимпийским чемпионом, Алексеем Ягудиным.