Петербургский «Зенит» играет вничью с московским «Спартаком» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» с очень ограниченным количеством зрителей: на встречу пришли обладатели вип-абонементов в бизнес-клуб и ложи. Счет после первого тайма 1:1.

Счет в игре открыл иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун на 8-й минуте игры. Он нанес удар по воротам Александра Максименко с линии штрафной после передачи от Вендела.

На 22-й минуте счет в игре вновь стал равным. Капитан «Зенита» Деян Ловрен забил автогол, когда пытался вынести мяч за пределы поля.

Затем обе команды атаковали, но так и не смогли выйти вперед. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев, ему помогают Роман Усачев и Алексей Лунев.