«Сочи» победил московское «Динамо» на домашней арене в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сочи».

В первом тайме команды не обменялись забитыми мячами. На 52-й минуте в составе «Сочи» отличился Антон Заболотный с передачи Жаозиньо. На 71-й минуте «Сочи» закрепил преимущество благодаря мячу Артура Юсупова с передачи Кристиана Нобоа.

С 64-й минуты «Динамо» был вынужден играть в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник «бело-голубых» Роман Евгеньев.

Благодаря победе над «Динамо» сочинцам удалось выйти на четвертое место в Российской Премьер-лиге: команда набрала 33 очка за 19 туров. «Динамо» же пока остается на 6-й строчке.