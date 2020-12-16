Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий забил мяч в ворота московского «Спартака» в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги сезоне-2020/21.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». На данный момент счет в игре 2:1 в пользу «Зенита».

На 73-й минуте Ярослав Ракицкий забил ударом из-за штрафной, сработав на подборе при выносе мяча футболистами «Спартака».

В первом тайме «Зенит» открыл счет уже на 8-й минуте. Это сделал Сердар Азмун с передачи Вендела. Затем на 22-й минуте ошибку допустил капитан «сине-бело-голубых» Деян Ловрен, оформивший автогол. Он пытался выбить мяч грудью, но попал в ворота.

Отметим, бесплатную прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.