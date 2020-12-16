Волгоградский «Ротор» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Волгоград-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного забитого мяча стал Фламарион: на 81-й минуте этот бразильский форвард реализовал пенальти, который сам же и заработал в столкновении с Тарасом Бурлаком.

В общей сложности «Ротор» всего два раза за матч ударил в створ ворот соперника, у «Арсенала» было 4 удара в створ.

Отметим, в последних турах коллектив из Волгограда одержал две победы подряд и сумел подняться с последнего места в турнирной таблице на 13-ю строчку (в зону стыковых матчей). «Арсенал» же опустился на 14-е место.