Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В первом тайме в составе «Зенита» на 8-й минуте отличился Сердар Азмун с передачи Вендела. Во втором тайме на 73-й минуте дальним ударом забил Ярослав Ракицкий. А в добавленное ко второму тайму время «Зенит» забил в третий раз: мяч на счету Артема Дзюбы.

На 22-й минуте встречи защитник «Зенита» Деян Ловрен отправил мяч в свои ворота: этот гол стал единственным в пользу «Спартака».

Таким образом, на зимний перерыв «Зенит» уходит с уверенным преимуществом в 6 очков от «Спартака».