Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско и его поведении на матчах РПЛ.

Слова Мостового цитирует портал «ВсеПроСпорт».

«От Тедеско не знаешь, чего ожидать. Задирается, как петушок. Так Макгрегор бегал перед Хабибом. Но это часть шоу-бизнеса», — сказал Мостовой, отметив, что тренера вряд ли могут уволить, только если он начнет драться на пресс-конференции.

«Впрочем, всем нравится такое поведение. Рэперы матом поругались – дети подхватили», — отметил Мостовой, подчеркнув, что если он бы был тренером, то подбежал бы к судье при несправедливом решении, но не стал бы 90 минут же махать руками.

Напомним, Доменико Тедеско ранее оказался в центре конфликта на матче «Спартака» и «Сочи».