Российский автогонщик, бывший пилот команд «Формулы-1» — «Альфа Таури» и «Ред Булл» Даниил Квят отреагировал на прощальный пост в официальном «Инстаграме» королевских гонок.

«Ты всегда отдавал всё для болельщиков и для своей команды. Нам будет не хватать тебя в 2021 году», — гласит обращение к Квяту под инфографикой со статистикой пилота в Формуле-1.

«Увидимся в 2022-м!», — написал Квят под постом в комментариях.

Напомним, Даниил Квят выступал в «Формуле-1» с 2014-го года по 2017-й, а также с 2019 по 2020-й. В 2018-м году пилот пропустил сезон. Сегодня стало известно, что «Альфа Таури» подписал контракт с пилотом из Японии Юки Цунодой, а Квят покидает команду.