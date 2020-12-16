Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2020/21.

Слова Тедеско цитирует портал Sports.ru. По словам тренера, он проинформировал о решении владельца клуба еще вчера. Как считает тренер, это стало самым трудным решением в его карьере, ведь в «Спартаке» потрясающая атмосфера.

«Когда я подписывал контракт, семья могла летать ко мне, я к ним. Я верю в игроков и всех, кто связан с клубом», — отметил тренер, подчеркнув, что уже сообщил о решении команде.

По словам Тедеско, он — очень честный человек и его решение никак не связано с деньгами.

«Сейчас будет трансферное окно, но мне не хочется играть в эти игры, потому что знаю, что не буду руководить командой в следующем сезоне. Спасибо», – сказал Тедеско.