Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе в матче со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

Слова Дзюбы цитирует официальный сайт «Зенита». Форвард поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что те фанаты, кто пришел на стадион, очень классно болели.

«А по игре — будем откровенны: без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Деян сегодня даже чуть-чуть шоумена дал», — сказал Дзюба, отметив, что «Зенит» победил с запасом и мог забить гораздо больше, чем три мяча.

«Так или иначе, мы безумно счастливы, что додавили на характере, на морально-волевых дожали и вырвали заслуженную, закономерную победу», — сказал нападающий.

Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1, авторами голов стали Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба.