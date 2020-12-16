Петербургский «Зенит» обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» и завершилась со счетом 79:75 в пользу петербургской команды.

Счет по периодам 14:20, 21:23, 21:17, 23:15. «Зенит» проигрывал по ходу матча, но сумел перевернуть игру в заключительных двух четвертях. 20 очков в игре набрал американский защитник Билли Бэрон, еще 13 баллов на своей счёт записал Уильям Томас. В составе «Баварии» самым результативным игроком стал американец Джален Рейнольдс — 13 очков.

Отметим, «Зенит» впервые в своей истории одержал победу над «Баварией»: команда из Петербурга дважды встречалась с мюнхенским клубом в прошлом розыгрыше Евролиги, но оба матча проиграла.