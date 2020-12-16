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«Зенит» обыграл «Спартак» в 19-м туре РПЛ и ушел на зимний перерыв лидером

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В первом тайме в составе «Зенита» на 8-й минуте отличился Сердар Азмун. Во втором тайме отличились Ярослав Ракицкий и Артем Дзюбы. На 22-й минуте встречи защитник «Зенита» Деян Ловрен отправил мяч в свои ворота: этот гол стал единственным в пользу «Спартака».

«Зенит» обыграл «Баварию» в регулярном чемпионате Евролиги

Петербургский «Зенит» обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» и завершилась со счетом 79:75 в пользу петербургской команды. Счет по периодам 14:20, 21:23, 21:17, 23:15.

Тедеско объявил об отказе продлевать контракт со «Спартаком». Дело — в семье

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2020/21. Слова Тедеско цитирует портал Sports.ru. По словам тренера, он проинформировал о решении владельца клуба еще вчера. Как считает тренер, это стало самым трудным решением в его карьере, ведь в «Спартаке» потрясающая атмосфера.

Мартин будет уволен с поста главного тренера сборной России по гандболу из-за поражения на ЧЕ-2020

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин будет отправлен в отставку после поражения на чемпионате Европы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва, Мартин будет отстранен от работы с командой до окончания турнира. «В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них – сборная России, вторая – семья», — отметил Шишкарев.

Назван состав сборной России на женский спринт в Хохфильцене. Куклина пропустит гонку

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал состав женской команды на спринт, который состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Как сообщает «Матч ТВ», гонку пропустят Лариса Куклина и Тамара Воронина. На старт выйдут Светлана Миронова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

«Сочи» победил «Динамо» на домашней арене, победный гол — у Заболотного

«Сочи» победил московское «Динамо» на домашней арене в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сочи». В первом тайме команды не обменялись забитыми мячами. На 52-й минуте в составе «Сочи» отличился Антон Заболотный с передачи Жаозиньо. На 71-й минуте «Сочи» закрепил преимущество благодаря мячу Артура Юсупова с передачи Кристиана Нобоа.

«Ротор» победил «Арсенал» с минимальным счетом и ушел с последнего места в РПЛ

Волгоградский «Ротор» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «Волгоград-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного забитого мяча стал Фламарион: на 81-й минуте этот бразильский форвард реализовал пенальти, который сам же и заработал в столкновении с Тарасом Бурлаком.