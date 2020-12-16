В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сегодня, 17 декабря, состоится мужская спринтерская гонка.

Начало гонки назначено на 16:15 по московскому времени.

Спортсмены преодолеют дистанцию в 10 километров и пройдут два огневых рубежа: один из положения лежа, один — стоя. В гонке согласно старт-листу на официальном сайте IBU примут участие 108 биатлонистов.

Первым из россиян в гонку убежит Матвей Елисеев, он получил 13-й стартовый номер. Под 18-м номером в первой группе участников старт возьмет Александр Логинов.

Антон Бабиков получил 32-й стартовый номер, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев получили номера в седьмом десятке — они стартуют под 63-м и 65-м номерами. Карим Халили получил заключительный. 108-й стартовый номер.