Петербургский «Зенит» вчера, 16 декабря, обыграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Зенита» отличились Сердар Азмун, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий, также Деян Ловрен забил автогол.

На игре не были заполнены трибуны в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу: на игре находились обладатели вип-абонементов и блетов в бизнес-клуб, а также посетители лож.

Лучшие фотографии с матча — в фоторепортаже Nevasport: