На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене сегодня, 17 декабря, пройдет мужская спринтерская гонка.

Начало гонки назначено на 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров (3 круга), а также закрыть по пять мишеней на двух огневых рубежах (из положения лежа или стоя).

Первым из россиян в гонку убежит Матвей Елисеев, он получил 13-й стартовый номер. Под 18-м номером в первой группе участников старт возьмет Александр Логинов. Антон Бабиков получил 32-й стартовый номер, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев получили номера в седьмом десятке — они стартуют под 63-м и 65-м номерами. Карим Халили получил заключительный, 108-й стартовый номер.