Сборная России по хоккею сегодня, 17 декабря, проведёт первый матч в рамках домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого Канала. В соперниках у команды Валерия Брагина — сборная Швеции.

Начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени. Матч состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть здесь:

В ходе турнира все участвующие команды будут помещены в «пузырь», а в отеле и на ледовой арене смогут находиться только в «чистой зоне». Кроме того, хоккеистов будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус. В состав сборной России на Кубок Первого канала вошли десять игроков петербургского СКА.

На этапе в Финляндии (Кубке Карьяла) сборная России одержала победу над командой Швеции со счетом 2:1 в серии буллитов.