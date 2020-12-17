Норвежские лыжники из сборной получат денежную компенсацию за пропущенные гонки этапов Кубка мира из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняла Федерация лыжных видов спорта Норвегии.

Лыжники из норвежской команды пропустили этап Кубка мира в Давосе, не будут приезжать на этап в Дрездене, а также не примут участия в многодневке «Тур де Ски». В связи с этим спортсмены потеряют большое количество призовых, которые составляют большую часть их дохода.

По поводу решения Федерации высказался лыжник Синдре Скар, его слова цитирует TV2. Скар отметил, что призовые — значительная часть бюджета лыжников, и в то же время федерация сэкономит деньги на том, что лыжники не будут так много путешествовать.

«Они хотят использовать эти средства на то, чтобы поддержать нас. Мы очень это ценим. Сидеть дома не очень хороший бизнес», – заявил Скар.