Петербургский «Зенит» поделился коротким видео в социальных сетях после победы над московским «Спартаком» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

В «Твиттере» петербуржцев появилось видео, на красную перчатку наводят прицел и расстреливают ее из снайперской винтовки. На фоне звучат слова нападающего «Спартака» и бывшего игрока «Зенита» Александра Кокорина: «Сделаем красиво. Изи катка была». Они прозвучали в промо-ролике к приходу Кокорина в «Спартак».

Напомним, игра «Зенит» — «Спартак» завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита». Авторами голов в этом матче стали Сердар Азмун, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий. Также автогол в игре забил Деян Ловрен.