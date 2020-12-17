Главный тренер московского «Спартака» высказался о причинах поражения в матче с петербургским «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России по футболу.

Слова Тедеско цитирует портал Sports.ru. По словам тренера, в прошлом сезоне «Спартак» тоже оказался в непростой ситуации, рано вылетев из Лиги Европы, а в этом команде пришлось играть дважды в недел.

«Команда к такому не привыкла. «Зенит» может проводить ротацию – когда-то может играть Дзюба, когда-то Азмун», — отметил Тедеско, подчеркнув, что на скамейке у «Зенита» есть Себастьян Дриусси и Александр Ерохин, которые могут делать разницу.

Как считает Тедеско, у «Спартака» молодая команда, а какие-то клубы в РПЛ уже готовы к графику с двумя играми в неделю. «Спартак» к нему не готов, – сказал Тедеско.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.