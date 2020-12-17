Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на решение главного тренера клуба Доменико Тедеско отказаться продлевать контракт с клубом.

Напомним, Доменико Тедеско заявил после поражения от «Зенита», что уйдет из клуба по окончании сезона-2020/21.

Слова Фетисова цитирует портал «Чемпионат». Специалист отметил, что с тренером консультировались по вопросу нового контракта, «Спартак» был заинтересован в продлении Тедеско, однако тренер принял решение о непродлении соглашения после матча с «Сочи».

«Мы благодарны ему за всё и за то, что предупредил заранее. У клуба будет время подобрать нового специалиста», — заключил Фетисов.

Осенью 2019 года Доменико Тедеско стал главным тренером «Спартака», подписав контракт сроком до мая 2021 года.