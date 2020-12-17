Петербургский «Зенит» объяснил попадание на матч 19-го тура Российской Премьер-лиги с московским «Спартаком» фанатов красно-белых.

Комментарий пресс-службы «Зенита» цитирует агентство ТАСС.

В клубе отметили, что в рамках разрешенной квоты были допущены болельщики «Зенита» и корпоративные клиенты, которые приобрели сезонные абонементы в изолированные ложи и бизнес-зоны.

«К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака» (60 человек)», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

Напомним, в первом тайме на центральном секторе разгорелась массовая драка между фанатами «Зенита» и «Спартака», в связи с чем было принято решение увести болельщиков красно-белых в отдельную зону на втором ярусе стадиона.