Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился новым моментом с тренировки группы, в которой занимается его 7-летний сын Александр.

В своем «Инстаграме» Плющенко выложил фрагмент упражнения: Александр Плющенко выполняет кораблик вместе с другой ученицей группы, а отец и тренер фигуриста возмущается отсутствием скорости у спортсменов.

«Будете плохо тренироваться, отдам вас в танцы на льду», — написал Плющенко под видео.

На ролик отреагировала олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка. В комментариях она оставила фразу: «О Боже, для меня это было самое страшное наказание!».

Напомним, с прошлого года Евгений Плющенко стал самостоятельно тренировать своего сына Александра в академии «Ангелы Плющенко».