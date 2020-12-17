Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко высказал мнение о нахождении в клубе форварда Александра Кокорина.

«У «Спартака» есть Кокорин, но он не играет? Мне кажется, что Саша со «Спартаком» закончил. Берут футболиста, а он вообще не играет», — отметил Павлюченко, чьи слова цитирует портал «Чемпионат». Также Павлюченко назвал ситуацию странной, однако отметил, что не разговаривал с Кокориным лично и всего лишь выразил своё мнение.

Напомним, в августе 2020 года Александр Кокорин в статусе свободного агента подписал контракт со «Спартаком». С этого момента он сыграл всего лишь несколько матчей, поскольку много времени провёл в лазарете с мышечными проблемами. В частности, Кокорин не принял участия в матче 19-го тура с петербургским «Зенитом».