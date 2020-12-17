Российская фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила сестру Сабину с днем рождения и выложила милый видеоролик в своем «Инстаграме».

Спортсменка разместила видео в разделе «сторис». Она смонтировала ролик с разными отрывками видео и совместными фотографиями с сестрой.

На фоне звучат комментарии самой Алины из одного интервью, в котором она рассказывала о сестре. «Она — мой талисман», — говорит Загитова в видео.

Напомним, младшая сестра Алины Загитовой Сабина также занимается фигурным катанием. Также младшая сестра олимпийской чемпионки сопровождала ее почти на всех съемках шоу «Ледниковый период» в сезоне-2020, Алина Загитова неоднократно выкладывала их совместные фото со съемочной площадки.