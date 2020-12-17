Бывший игрок петербургского «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов высказался о причинах поражения красно-белых в матче с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Панов заявил, что результат в матче — по делу, «Зенит» создал много хороших моментов, а футбол «Спартака» получился грустным. «Такие ошибки… Два мяча пропустили из центральной зоны, проиграли практически все подборы», — отметил Панов, добавив, что автогол Ловрена получился нелогичным.

«Думаю, это отголоски неудачи в Сочи. «Спартак» не успел толком восстановиться ни морально, ни физически. В Петербурге, кстати, никаких вопросов к судье не возникло», — отметил Панов, похвалив работу бригады Сергея Карасева.

Напомним, «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3 в Санкт-Петербурге.