Поединок российского чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева против немца Адама Дайнеса будет проходить 30 января на московской «ВТБ Арене».

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса России.

Напомним, бой Бетербиева с Дайнесом несколько раз переносился. Сначала он был запланирован на 23 октября, но не состоялся из-за травмы россиянина. Затем спортсмены могли подраться 11 декабря, но возникли проблемы с телеправами.

Для 35-летнего Артура Бетербиева поединок с Дайнесом будет первым в профессиональном боксе на территории России.

Ранее Артур Бетербиев заявил, что хотел бы провести бой с сильнейшим бойцом смешанных единоборств. По словам Бетербиева, он хотел бы сделать такой бой только из-за спортивного интереса.