Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о матче «Зенит» — «Спартак» и в частности эпизоде с автоголом Деяна Ловрена.

По мнению Мостового в интервью «Чемпионату», за первый тайм «Зенит» подавил «Спартак».

«У Ловрена, конечно, можно спросить, что он хотел сделать, может, рождественский подарок преподнёс. Сейчас везде праздники отменили, а он вот так Лунёву подарил», — отметил Мостовой, добавив, что у «Спартака» кроме этого момента ничего не было.

Также Мостовой отметил, что вместо Ильи Кутепова он выпустил бы на поле Жиго, поскольку этот игрок может и ударить, и обыграть.

«Сейчас наверняка будет какая-то покупка, Леонид Арнольдович потратит деньги, а кто-то заработает. Как и было всегда», — подчеркнул Мостовой.

Напомним, «Зенит» победил «Спартак» дома со счетом 3:1.