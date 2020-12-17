Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко раскритиковал клуб за игру в матче с петербургским «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

Слова Павлюченко цитирует портал «Чемпионат».

Павлюченко отметил, что Роман Зобнин в центре поля мог выгрызать все, но был обиженным на всех. «Да и весь «Спартак» выглядел, как будто его сегодня собрали: «Ребят, поиграете?» Мысль отсутствовала, сыграли очень слабо во всех линиях», — сказал Павлюченко, добавив, что даже Максименко плохо сыграл, поскольку первый гол «Зенита» на его совести.

Даже Максименко — первый гол на его совести. Все были скованными, никакой командной игры.

— Могло ли не хватить эмоций? Это же «Спартак», а не команда второго дивизиона. Они ставят задачу, хотят стать чемпионами, говорили о чемпионстве — а теперь приехали в Питер и желание пропало? — сказал Павлюченко.