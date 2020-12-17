Источник: Кокорин оформил на свою маму около 20 машин с номерами ВОР, АУЕ, ХАМ

Российский форвард московского «Спартака» Александр Кокорин оформил на свою маму автопарк стоимостью в десятки миллионов рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По информации источника, Светлана Кокорина по документам была владелицей 20 автомобилей и скутеров. Отмечается, среди самых дорогих машин, которые зарегистрированы на нее в данный момент, есть BMW M760 стоимостью от 12 миллионов рублей и Mercedes-AMG E 63 S, минимальная стоимость которого — девять миллионов рублей. Кроме того, в собственности мамы Кокорина находится ВАЗ-21074 с номерами серии АУЕ.

Также сообщается, что ранее мама Кокорина владела также Rolls-Royce Wraith (от 21 миллиона рублей), Lamborghini Aventador (около 20 миллионов), Porsche 911 Turbo (от 15 миллионов). При этом источник добавляет, что у Кокорина на большинстве его автомобилей стоят номера серии АУЕ, ВОР, ХАМ.

Отметим, движение АУЕ запрещено на территории РФ.