В России за последние сутки было зафиксировано 28 214 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.

Информацию об этом сообщает портал стокоронавирус.рф.

В Москве обнаружено 6711 новых заболевших коронавирусом, Санкт-Петербург на втором месте — 3763 новых положительных результата.

В общей сложности в России было диагностировано 2 762 668 случаев коронавируса, из них 2202 540 человек выздоровело. За последние сутки умерло 587 человек от последствий коронавируса, за весь период пандемии в стране жертвами болезни стал 49 151 человек.

За время пандемии России было проведено уже 84,3 миллиона тестов на коронавирус.

В мире общее число заболевших коронавирусом достигло отметки в 74,5 миллиона заболевших. В США известно о 17,394 млн заболевших, второе место по этому показателю занимает Индия с 9,9 млн заболевших, третье — Бразилия (7,042 млн).