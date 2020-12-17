Российский боксер Сергей Ковалев проведет поединок против узбекистанца Бектемира Меликузиева.

Об этом экс-чемпион мира в полутяжелом весе объявил в своем Instagram. По словам Ковалева, его бой с Меликузиевым пройдет на арене «Лужники» в Москве 30 января.

Отметим, 37-летний Ковалев за профессиональную карьеру одержал 34 победы (29 — нокаутом), потерпел четыре поражения и один раз свел бой вничью. 24-летний узбекистанец является серебряным призером Олимпиады 2016 года, на профессиональном ринге на его счету шесть побед в шести боях, пять из них нокаутом.

Также стало известно, что поединок российского чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева против немца Адама Дайнеса будет проходить 30 января на московской «ВТБ Арене».